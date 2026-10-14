نخستین دوره تخصصی راهبری هیئت‌های دانش‌آموزی با هدف توانمندسازی مربیان طرح امین (برادران) در سالن امیرالمؤمنین (ع) ساختمان آموزشی دارالشفاء برگزار شد؛ دوره‌ای که با تمرکز بر نقش هیئت‌ها به عنوان نهادی تربیتی و سازمان‌یافته، شعار «هر مدرسه یک هیئت، هر مربی یک راهبر» را دنبال می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، حجت‌الاسلام محمدرضا نیکوکلام، نویسنده کتاب «امام هیئت»، در نشست تخصصی راهبری هیئت‌های دانش‌آموزی با تبیین ریشه‌های تاریخی مجالس شیعیان، بر اهمیت تداوم این سنت تاکید کرد.

وی با اشاره به پیشینه مذهبی هیئت‌ها، این نهاد را ابزاری برای زنده نگاه داشتن یاد اهل‌بیت (ع) و تبیین آموزه‌های مذهبی دانست.

نیکوکلام در ادامه با استناد به آموزه‌های قائد شهید، هیئت را پدیده‌ای دانست که باید همزمان نقش یادآوری و تبیین را ایفا کند.

وی تاکید کرد: هیئت دانش‌آموزی صرفاً یک تجمع مذهبی نیست، بلکه یک نهاد تربیتی، فرهنگی و سازمانی است که در صورت مدیریت صحیح، می‌تواند منجر به رشد معنوی، تقویت انضباط فردی، مسئولیت‌پذیری و پیوند با ولایت در دانش‌آموزان شود.