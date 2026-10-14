به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل مهدی مرادجو، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل در بازدید از نقاط آسیب دیده شبکه آبرسانی شهرستان گرمی به دنبال وقوع سیلاب در این شهرستان از تداوم عملیات رفع گرفتگی شبکه فاضلاب شهری گرمی و ترمیم خطوط آسیب‌دیده آبرسانی در روستا‌های متأثر از سیلاب خبر داد و خاطرنشان کرد: تسریع در رفع مشکلات و پایداری تأمین آب شرب مناطق آسیب‌دیده ضروری است.

وی با اشاره به بارندگی‌های شدید اخیر و بروز مشکلات در شبکه‌های آب و فاضلاب شهرستان گرمی خاطرنشان کرد: در پی بارش‌های اخیر، نیرو‌های عملیاتی شرکت آب و فاضلاب با حضور مستمر در مناطق آسیب‌دیده، اقدامات لازم را برای رفع گرفتگی شبکه فاضلاب شهری و ترمیم تأسیسات آبرسانی روستایی در دستور کار قرار داده‌اند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل افزود: کارکنان آبفای شهرستان گرمی به صورت شبانه‌روزی در سطح شهر حضور دارند و عملیات رفع گرفتگی منهول‌ها و بخش‌های مسدودشده شبکه فاضلاب را با هدف بهبود عملکرد شبکه و کاهش مشکلات شهروندان دنبال می‌کنند.

مرادجو با اشاره به خسارات ناشی از سیلاب در مناطق روستایی شهرستان گرمی تصریح کرد: بر اثر شدت جریان سیلاب، بخش‌هایی از خطوط انتقال و شبکه‌های آبرسانی روستا‌های آسیب‌دیده دچار تخریب شده است که ترمیم این تأسیسات با تلاش نیرو‌های فنی و عملیاتی در حال پیگیری است.

وی با تأکید بر اهمیت تأمین پایدار آب شرب روستاییان خاطرنشان کرد: بازسازی خطوط آسیب‌دیده و رفع اختلال در شبکه‌های آبرسانی از اولویت‌های عملیاتی شرکت آب و فاضلاب استان است و تلاش می‌کنیم با استفاده از ظرفیت نیرو‌ها و تجهیزات موجود، مشکلات ایجادشده در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف شود.

مرادجو ادامه داد: نیرو‌های عملیاتی آبفا تا رفع مشکلات ناشی از بارندگی‌های اخیر و بازگشت شبکه‌های آب و فاضلاب به شرایط پایدار، اقدامات فنی و پیگیری‌های میدانی را ادامه خواهند داد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل بر ضرورت آمادگی مستمر نیرو‌های عملیاتی برای مقابله با حوادث ناشی از بارندگی و سیلاب تأکید کرد و گفت: حفظ پایداری خدمات‌رسانی در حوزه آب و فاضلاب و کاهش مشکلات شهروندان و روستاییان، از اولویت‌های اصلی این شرکت است.