از ۳۲۰۰ هکتار باغ‌های شهرستان خوانسار، ۷۰۰ هکتار به کشت گردو اختصاص دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر جهاد کشاورزی خوانسارگفت: برداشت گردو به دو صورت سنتی و مکانیزه انجام و برای برداشت سنتی کارگران فصلی از شهر‌های کرد نشین غرب کشور در این شهرستان حضور می‌یابند.

محمد زمان احمدی افزود: در سال‌های اخیر ارقام اصلاح‌شده گردو در شهرستان برای جوان‌سازی باغ‌ها، افزایش بهره‌وری و بهبود عملکرد تولید گردو با گردو‌های سوزنی و بی کیفیت جایگزین شده است.

وی گفت: پیش بینی می‌شود امسال بیش از ۸۵۰ تن گردو از باغ‌های شهرستان خوانسار برداشت شود.