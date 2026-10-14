به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ شاخص کیفیت هوای کلانشهر اصفهان با میانگین ۱۰۱ AQI وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس (سالمندان، افراد دارای بیماری‌های تنفسی، زنان باردار و کودکان) را نشان می‌دهد.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوا در ایستگاه خیابان ۲۵ آبان با عدد ۱۰۵، احمدآباد ۱۲۰، انقلاب ۱۰۸، بهارستان غربی ۱۳۰، خیابان پروین اعتصامی و ولدان ۱۱۳، بولوار کاوه ۱۰۴ و کردآباد ۱۴۷ AQI نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس است.

شاخص هوا همچنین در ایستگاه پارک زمزم با عدد ۷۳، دانشگاه صنعتی ۸۴، علوم پزشکی اصفهان ۸۸، رهنان ۹۲، زینبیه و میرزا طاهر ۸۳، سپاهان‌شهر ۸۵، فرشادی ۱۰۰ و فیض ۹۴ AQI وضعیت قابل قبول را نشان می‌دهد.

شاخص کیفی هوا معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق (ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحد‌های مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد. ت

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.