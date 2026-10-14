به گزارش خبرگزاری صداوسیما،متن پیام محمد جواد حاج علی اکبری به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

خبر درگذشت دانشمند فرزانه و خدمتگزار، آیت‌الله آقای زین‌العابدین قربانی، نماینده پیشین ولی‌فقیه در استان گیلان و امام جمعه سابق رشت، موجب تألم و تأثرگردید.

آن مرحوم از علمای برجسته و چهره‌های ماندگار گیلان بود که عمر پربرکت خویش را در مسیر تعلیم و تعلّم و تبلیغ و تألیف گذراند. از سال‌های دهه ۳۰ همراه با فدائیان اسلام به مبارزه با رژیم ستمشاهی برخاست و همراه همیشگی نهضت اسلامی بود و پس از انقلاب نیز بیش از ۴۰ سال در سنگر‌های مختلف قضائی، تقنینی و فرهنگی به خدمت مشغول بود.

سال‌ها حضور در سنگر امامت جمعه، نمایندگی ولی‌فقیه در استان گیلان، عضویت در چهار دوره مجلس خبرگان رهبری و نمایندگی دوره دوم در مجلس شورای اسلامی، بخشی از کارنامه پربار این عالم مجاهد به شمار می‌رود.

تألیفات ارزشمند و آثار قلمی ایشان که از سال‌های قبل از انقلاب تا سال‌های واپسین عمر ایشان ادامه یافت از مهمترین یادگار‌های ارزشمند آن فقید فرزانه است.

اینجانب به نمایندگی از اعضای محترم شورای سیاستگذاری و ائمه جمعه کشور، فقدان این عالم جلیل‌القدر را به حوزه‌های علمیه، ائمه جمعه استان خصوصاً نماینده محترم ولی فقیه، مردم شهید پروراستان گیلان به ویژه لاهیجان و آستانه اشرفیه و بالاخص به فرزندان ارجمند و خانواده محترم و سایر علاقه‌مندان آن مرحوم تسلیت و تعزیت عرض می‌نمایم.

از خداوند متعال مسئلت دارم که روح پاک آن فقید سعید را با اولیای الهی محشور گرداند و به بازماندگان صبر و اجر عنایت فرماید

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

محمد جواد حاج علی اکبری

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه