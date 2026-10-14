به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان گفت: تمامی داوطلبان، متخصصان و علاقه‌مندانی که قصد دارند در این رقابت‌های ملی شرکت کنند، می‌توانند با مراجعه به سامانه رسمی المپیاد به نشانی olympiad.irantvto.ir نسبت به ثبت‌نام خود اقدام کنند.

علوی افزود: المیپاد ملی مهارت، یکی از مهم‌ترین رویداد‌های تخصصی در کشور محسوب می‌شود که با هدف سنجش دقیق توانمندی‌های فنی، ارتقای استاندارد‌های مهارتی و شناسایی استعداد‌های برتر در حوزه‌های مختلف برگزار می‌گردد. این رویداد بستری استراتژیک برای اتصال نیرو‌های ماهر به بازار کار و معرفی نخبگان مهارتی در سطح ملی فراهم می‌آورد.