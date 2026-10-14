مدیرکل پست سیستان و بلوچستان از ثبت، جابه‌جایی و توزیع بیش از سه میلیون و ۲۷۰ هزار مرسوله در ۶ ماه نخست امسال در این استان خبر داد.

جابه‌جایی سه میلیون و ۲۷۰ هزار مرسوله پستی در سیستان و بلوچستان

جابه‌جایی سه میلیون و ۲۷۰ هزار مرسوله پستی در سیستان و بلوچستان

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به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مهدی زمانی گفت: روزانه بیش از ۳۲ هزار مرسوله پستی در استان جابه‌جا و توزیع می‌شود و در راستای تسریع فرآیند خدمات‌رسانی، شیفت شب در مرکز مبادله و لجستیک فعال شد.

وی افزود: مرسولات پستی در قالب چند سرویس اصلی شامل سرویس عادی، سفارشی، پیشتاز و ویژه ارائه می‌شوند که هر یک ویژگی و سرعت متفاوتی دارند.

مدیرکل پست سیستان و بلوچستان ادامه داد: اداره پست سیستان و بلوچستان همواره در تلاش است با افزایش خطوط حمل و نقل و به‌کارگیری روش‌های نوین، کیفیت و سرعت خدمات را بهبود بخشد و پاسخگوی نیاز‌های روزافزون مردم باشد.

زمانی با اشاره به اجرای طرح نشانی استاندارد مکانی ملی گفت: این طرح در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و تأکیدات شخص رئیس‌جمهور، به‌عنوان یک طرح ملی در حال اجراست و بر اساس آن، هر مکان باید یک کدپستی منحصر‌به‌فرد داشته باشد.