به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، امید امیدی شاه‌آباد در نشست با فعالان اقتصادی لرستان با اشاره به صدور مجوز‌های بی‌نام سرمایه‌گذاری در استان گفت: سال گذشته حدود ۲۸ همت سرمایه‌گذاری جدید بخش خصوصی در استان به ثبت رسید و نزدیک به ۲۷ همت نیز در قالب تسهیلات بانکی و منابع مرتبط با تامین مالی بخش صنعت دنبال شد.

وی با اشاره به تفاوت جذب سرمایه‌گذار در استان‌های برخوردار همچون تهران، اصفهان و البرز افزود: سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در سال گذشته عملکرد قابل توجهی داشتند و بخشی از حمایت‌های تسهیلاتی نیز از سوی بانک‌های مستقر در مرکز کشور تأمین شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان با قدردانی از عملکرد شرکت شهرک‌های صنعتی اظهار کرد: در این چارچوب، ۵۵ طرح سرمایه‌گذاری در شهرستان‌های استان شناسایی و پیشنهاد شده که پراکنش آنها با هدف رعایت نسبی توازن منطقه‌ای انجام شده است.

امیدی شاه‌آباد افزود: این طرح‌ها در مراحل پایانی صدور مجوز قرار دارند و برای نهایی‌سازی آنها، مکاتبات لازم با شرکت‌های خدمات‌رسان آب، برق، گاز و ارتباطات انجام شده تا امکان تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز هر طرح مشخص شود.

وی ادامه داد: در این مسیر جلسات و پیگیری‌های متعددی با دستگاه‌های خدمات‌رسان انجام و تأییدیه‌های مورد نیاز نیز دریافت شده که صدور مجوز‌های بی‌نام می‌تواند زمان شروع فعالیت سرمایه‌گذاران را کاهش دهد و زمینه را برای معرفی فرصت‌های آماده سرمایه‌گذاری در شهرستان‌های مختلف فراهم کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان با اشاره به روند سرمایه‌گذاری و حمایت‌های بانکی در لرستان گفت: با وجود اینکه سفر رئیس‌جمهور به استان بهمن‌ماه سال گذشته انجام شد و مدت کوتاهی پس از آن جنگ و محدودیت‌های ناشی از آن، روند فعالیت‌های کشور را تحت تأثیر قرار داد، پیگیری‌های انجام‌شده برای تأمین تسهیلات بانکی ادامه یافت و حدود ۶.۵ همت تسهیلات مصوب سفر در اختیار استان قرار گرفت.

امیدی‌شاه‌آباد همچنین خواستار کمک برای تسریع در تصویب طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی بروجرد شد و افزود: در کنار تسریع این روند، ضروری است تا زمان نهایی‌شدن مراحل تصویب، امکان بهره‌مندی واحد‌های مستقر در این منطقه از مزایای مناطق ویژه اقتصادی نیز بررسی شود.

وی ادامه داد: منطقه ویژه اقتصادی بروجرد از ظرفیت‌هایی مانند گمرک، تجهیزات و زیرساخت‌های مورد نیاز برخوردار است، اما بهره‌مندی کامل واحد‌های اقتصادی مستقر در آن از مزایای منطقه ویژه می‌تواند به تقویت فعالیت تولیدی و اقتصادی کمک کند.