سردار مصطفی مولوی، رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور، در جریان سفر به منطقه آزاد ارس به همراه هادی مقدم‌زاده، رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس، از مگاپروژه‌های نیروگاهی و طرح‌های انرژی‌های تجدیدپذیر این منطقه بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور در این بازدید میدانی، با حضور در سایت‌های احداث و اجرای طرح‌های انرژی منطقه، از نزدیک در جریان آخرین روند پیشرفت فیزیکی، مسائل فنی و ظرفیت‌های تولیدی مگاپروژه‌های ارس شامل نیروگاه‌های خورشیدی شرکت «پرتو انرژی آذر ارس»، شرکت «آتاویتا» و شرکت «تأمین انرژی پایدار یانار» قرار گرفت و با توضیحات مدیرعامل سازمان و مجریان طرح‌ها، جزئیات اقدامات به عمل آمده را بررسی کرد.

تمجید رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور از پیشگامی منطقه آزاد ارس در توسعه انرژی‌های پاک

سردار مصطفی مولوی در جریان این بازدید، ضمن تمجید و تقدیر ویژه از اقدامات سازمان منطقه آزاد ارس در جذب سرمایه‌گذاری‌های راهبردی و توسعه شتابان انرژی‌های پاک اظهار داشت: پیشگامی و تحرک کم‌نظیر منطقه آزاد ارس در احداث مگاپروژه‌های زیرساختی و انرژی‌های تجدیدپذیر، گامی ارزشمند، مؤثر و الگویی در جهت تحقق جهش تولید، رفع ناترازی برق و دستیابی به توسعه پایدار است و دولت وفاق ملی با تمام توان از این دستاورد‌های راهبردی و طرح‌های توسعه‌محور حمایت می‌کند.

در ادامه این بازدید، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس با تشریح راهبرد‌های کلان سازمان در حوزه تأمین انرژی پایدار برای بخش صنعت و تولید گفت: با برنامه‌ریزی‌های دقیق و پیگیری‌های مستمر صورت‌گرفته، بیش از ۵۰۰ مگاوات ظرفیت نیروگاهی در منطقه آزاد ارس تا پایان سال جاری به بهره‌برداری کامل خواهد رسید.

هادی مقدم‌زاده در تشریح جزئیات این ظرفیت نیروگاهی افزود: این بسته بزرگ انرژی شامل نیروگاه ۱۲۰ مگاواتی شرکت تأمین انرژی پایدار یانار که فردا رسماً افتتاح و وارد مدار می‌شود، نیروگاه ۲۳۰ مگاواتی شرکت آتاویتا، نیروگاه ۵۸ مگاواتی شرکت پرتو انرژی آذر ارس و همچنین ۱۰۰ مگاوات نیروگاه (CHP) است که مجموعاً جهش تاریخی بیش از ۵۰۰ مگاواتی را در زیرساخت انرژی منطقه رقم می‌زنند.

مقدم‌زاده در پایان با تأکید بر اینکه تأمین برق پایدار، خط قرمز توسعه صنعتی ارس است، خاطرنشان کرد: توسعه و راه‌اندازی این حجم از ظرفیت نیروگاهی علاوه بر تزریق مؤثر انرژی به شبکه سراسری و کمک به مدیریت ناترازی برق کشور، بستری کاملاً امن، پایدار و مطمئن برای تداوم فعالیت صنایع، جذب سرمایه‌گذاران جدید و رشد تولید در شهرک‌های صنعتی ارس فراهم می‌آورد.