شبکه‌های رادیویی ایران و اقتصاد در برنامه‌های گوناگون، به مناسبت روز جهانی عصای سفید به بازتاب دغدغه‌های نابینایان پرداخته و تحولات کلان اقتصادی جهان را بررسی می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، رادیو ایران با برنامه «راه شب» بامداد پنج‌شنبه ۲۳ مهرماه، ساعت ۰۰:۳۰، هم‌زمان با روز جهانی عصای سفید، ویژه برنامه‌ای با عنوان «نابینایی، زندگی ادامه دارد» را روانه آنتن پخش می کند.

این برنامه با کارشناسی و اجرای سیدمهرداد ضیایی و تهیه‌کنندگی حسین عارفی، به روایت چالش‌های روزمره، مطالبات و توانمندی‌های افراد نابینا می‌پردازد و در کنار آن، بخش‌های متنوعی همچون حافظ‌خوانی، معرفی کتاب و آیین‌های ایرانی را تقدیم شنوندگان می‌کند.

همچنین برنامه «اقتصاد جهان» در رادیو اقتصاد، چهارشنبه ۲۲ مهرماه، ساعت ۱۰:۰۰، به تهیه‌کنندگی آرزو مددی، مهم‌ترین تحولات و رخداد‌های بین‌المللی را تحلیل می‌کند.

در این برنامه موضوعاتی، چون نقش چهار کریدور در توسعه آسیای مرکزی با حضور امید رحیمی، هشدار سازمان ملل درباره بحران انرژی با تحلیل علیرضا تقوی‌نیا، رایزنی‌های اقتصاد جهانی در بانکوک با کارشناسی عطا بهرامی، و بررسی فشار هزینه‌های فزاینده انرژی بر صنایع اروپا با سخنرانی میرهادی رهگشای مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.