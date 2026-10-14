اختصاص ۳۸ همت به بهداشت و درمان خراسان رضوی از محل مولدسازی دارایی‌ها

اختصاص ۳۸ همت به بهداشت و درمان خراسان رضوی از محل مولدسازی دارایی‌ها

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، غلامحسین مظفری دیشب در حاشیه چهارمین جلسه کارگروه پایش و راهبری طرحهای کلان خراسان رضوی در جمع خبرنگاران گفت: با تحقق این منابع، ۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار خالص برای توسعه زیرساخت‌های سلامت و تکمیل طرحهای نیمه‌تمام تزریق خواهد شد.

وی با بیان اینکه مدیریت صحیح دارایی‌ها و بهره‌وری، راهبرد اصلی استان برای عبور از محدودیت‌های مالی است، اظهار کرد: در شرایطی که با محدودیت‌های بودجه‌ای مواجهیم، مولدسازی دارایی‌های مازاد به عنوان یک فرصت کلیدی، مسیر اجرای طرحهای عمرانی حوزه سلامت را هموار کرده است.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به برنامه زمان‌بندی دقیق برای پایش طرح های استان افزود: جلسات کارگروه پایش هر سه‌شنبه با هدف احصای موانع و شتاب‌بخشی به طرح‌ها برگزار می‌شود و در جلسه اخیر ضمن بررسی نیاز‌های بهداشتی و درمانی استان تا افق ۱۴۲۰، وضعیت طرح های اولویت‌دار به‌ویژه در مشهد مورد تحلیل قرار گرفت.

استاندار خراسان رضوی همچنین به وضعیت بیمارستان ۵۴۰ تختخوابی «پیامبر اعظم (ص)» در شرق مشهد اشاره کرد و گفت: این طرح که پس از دوره‌ای رکود با هم‌افزایی نمایندگان مجلس، وزارت بهداشت و مدیریت استان فعال شده، اکنون با سرعت مطلوبی در حال اجراست.