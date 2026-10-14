در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۵–۱۴۰۴، بیش از ۱۶ میلیارد تومان وام در قالب تسهیلات تحصیلی، ضروری، ودیعه مسکن متأهلی و شهریه به حدود ۲ هزار دانشجوی دانشگاه بیرجند در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری پرداخت شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیر سابق دانشجویی دانشگاه بیرجند، از پرداخت بیش از ۱۶ میلیارد تومان وام به حدود ۲ هزار دانشجوی این دانشگاه در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۵–۱۴۰۴ خبر داد.

فرزین افزود: این تسهیلات در قالب هزار و ۵۷۷ وام تحصیلی به مبلغ ۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان، ۳۳۰ وام ضروری به مبلغ ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان، ۶۰ وام ودیعه مسکن متأهلی به مبلغ ۴ میلیارد و ۲۷۹ میلیون تومان و ۳۳ وام شهریه به مبلغ ۱۲۱ میلیون تومان به دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی اختصاص یافته است.

این تسهیلات با هدف حمایت از دانشجویان و کاهش مشکلات معیشتی آنان پرداخت شده است.