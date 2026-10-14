به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رئیس اداره دامپزشکی قائم‌شهر از واکسیناسیون ۲۰۴ هزار رأس دام سبک و سنگین و سم‌پاشی ۵۰۰ هزار مترمربع جایگاه دامی در یک سال اخیر خبر داد.

حسین بوژمهرانی گفت: در این مدت ۲۰۰ هزار رأس دام سبک و ۴ هزار رأس دام سنگین علیه بیماری‌های راهبردی مایه‌کوبی شدند.

وی افزود: برای کنترل ناقلان بیماری، به‌ویژه کنه‌ها و پیشگیری از تب خونریزی‌دهنده کریمه‌کنگو، ۸۰ هزار رأس دام و ۵۰۰ هزار مترمربع جایگاه دامی نیز به‌صورت رایگان سم‌پاشی شد.

رئیس اداره دامپزشکی قائم‌شهر با اشاره به خدمات حمایتی در مناطق کم‌برخوردار گفت: در قالب اردو‌های جهادی و ترویجی، ۶۲۵ نفرساعت آموزش چهره‌به‌چهره به دامداران ارائه و ۸۲۵ رأس دام نیز به‌صورت رایگان ویزیت و معاینه شدند.

بوژمهرانی با تأکید بر اهمیت پیشگیری از بیماری‌های مشترک انسان و دام افزود: اجرای این برنامه‌ها در حفظ سلامت جامعه و صیانت از سرمایه دامی کشور نقش دارد.