بازار مصالح ساختمانی امروز چهارشنبه (۲۲ مهر ۱۴۰۵) با کاهش نرخ برخی مقاطع فولادی همراه است؛ به‌طوری‌که قیمت میلگرد تا ۴ هزار و ۵۰۰ تومان و تیرآهن تا ۳ هزار تومان کاهش یافته، اما نرخ سیمان عمده ثابت مانده است.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ امروز در بازار نهاده‌های ساختمانی، میلگرد ۱۶ آجدار A۳ نیشابور با ۴ هزار تومان کاهش، به ۱۰۱ هزار و ۸۵۰ تومان رسیده است و میلگرد ۱۲ آجدار قائم‌رازی نیز با افت ۳ هزار تومانی، ۱۰۴ هزار و ۱۸۰ تومان قیمت دارد.

میلگرد ۱۴ آجدار A۳ بافق یزد با هزار تومان کاهش، ۱۰۶ هزار و ۸۲۰ تومان و میلگرد ۱۲ آجدار A۲ ظفربناب با هزار تومان افت، ۱۰۶ هزار و ۹۱۰ تومان معامله می‌شوند.

میلگرد ۱۸ آجدار A۳ آریان فولاد با نرخ ۱۰۸ هزار و ۱۸۰ تومان و میلگرد ۱۲ آجدار A۳ کاوه تیکمه‌داش با قیمت ۱۰۹ هزار و ۱۸۰ تومان عرضه می‌شوند.

همچنین، میلگرد ۸ آجدار A۳ نورد گرم سمنان ۱۰۹ هزار و ۹۰ تومان و میلگرد ۱۴ آجدار A۳ آناهیتا گیلان ۱۱۰ هزار و ۹۱۰ تومان قیمت دارند.

میلگرد ۱۸ آجدار A۳ کاشان با ۲ هزار تومان کاهش، ۱۱۵ هزار و ۴۵۰ تومان قیمت‌گذاری شده است و میلگرد ۱۲ آجدار A۳ ذوب‌آهن اصفهان نیز با افت ۴ هزار و ۵۰۰ تومانی، به ۱۲۰ هزار و ۴۵۰ تومان رسیده است.

قیمت سیمان عمده چهارشنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۵

سیمان پاکتی هرمزگان با نرخ ۲۵۰ هزار تومان و سیمان پاکتی داراب و آبیک هر دو با قیمت ۲۵۵ هزار تومان عرضه می‌شوند.

سیمان پاکتی ساوه ۲۵۷ هزار تومان و سیمان پاکتی تهران ۲۶۰ هزار تومان قیمت دارند.

نرخ سیمان پاکتی مازندران ۲۶۳ هزار تومان و سیمان پاکتی مدلل ۲۶۶ هزار تومان است.

سیمان پاکتی ارومیه با نرخ ۲۸۰ هزار تومان، سیمان پاکتی کرمان با قیمت ۲۹۰ هزار تومان و سیمان پاکتی صوفیان با نرخ ۲۹۳ هزار تومان معامله می‌شوند.

آخرین قیمت تیرآهن در بازار مصالح ساختمانی

تیرآهن ۱۴ یزد با ۳ هزار تومان کاهش، ۱۰۹ هزار و ۹۰ تومان قیمت دارد و تیرآهن ۱۴ و ۱۶ فایکو نیز با افت هزار تومانی، هر دو با نرخ ۱۰۹ هزار و ۹۰ تومان عرضه می‌شوند.

تیرآهن ۱۶ کرمانشاه با قیمت ۱۱۰ هزار و ۹۰۹ تومان و تیرآهن ۱۴ شاهین بناب با ۲ هزار تومان کاهش، ۱۱۱ هزار و ۸۱۸ تومان معامله می‌شوند.

همچنین، تیرآهن ۱۴ ظفربناب، ۱۱۲ هزار و ۳۶۳ تومان و تیرآهن ۱۸ نرمال، ۱۱۸ هزار و ۱۸۱ تومان قیمت دارند.

تیرآهن ۱۶ ذوب‌آهن اصفهان با هزار تومان کاهش، ۱۲۱ هزار و ۸۲۰ تومان و تیرآهن ۱۸ ذوب‌آهن اصفهان نیز با هزار تومان افت، ۱۳۰ هزار و ۹۱۰ تومان قیمت‌گذاری شده است.