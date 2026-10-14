سرپرست فرمانداری شادگان گفت: جشنواره برداشت خرما، ۲۹ مهرماه امسال به میزبانی این شهرستان و با حضور میهمانان کشوری و استانی برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حبیب عفری‌ مفرد در جلسه برنامه‌ریزی و هماهنگی برگزاری جشنواره برداشت خرما در شادگان که با حضور عیدانی و یعقوبی، نمایندگان اتاق بازرگانی آبادان، نمایندگان دستگاههای متولی و سایر اعضاء در محل فرمانداری برگزار شد، با اشاره به اهمیت برگزاری جشنواره برداشت خرما، اظهار داشت: این جشنواره ۲۹ مهرماه به میزبانی شادگان و با حضور میهمانان کشوری و استانی با هدف معرفی ظرفیت‌های کشاورزی،گردشگری و توانمندی‌های تولیدی و محصولات بومی برگزار خواهد شد.

وی بر ضرورت همکاری و هماهنگی همه دستگاه‌های اجرایی برای برگزاری هرچه باشکوهتر این رویداد تاکید کرد و افزود: معرفی تنوع ارقام خرما، محصولات فرآوری‌ شده و ظرفیت‌ های کارآفرینان محلی باید در اولویت برنامه‌های جشنواره قرار گیرد تا زمینه جذب سرمایه‌گذاری، حمایت از تولیدکنندگان و توسعه صنایع تبدیلی در شهرستان فراهم شود.