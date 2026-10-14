هم‌زمان با سالروز نمادین درهم‌شکستن ضحاک به دست فریدون و کاوه آهنگر، نشست علمی شاهنامه‌خوانی در دانشگاه یزد با بازخوانی راهبردی حماسه ملی فردوسی برگزار شد؛ در این نشست ادبیات حماسی ایران به عنوان سنگر پویای هویت، خودباوری و الگوی عینی استقامت نسل جوان در برابر بیدادگری و تهدید‌های معاصر تبیین شد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، در این مراسم که با هدف برقراری پیوند میان حماسه کهن و ایستادگی امروز ایرانیان برگزار شد؛ حماسه نبرد فریدون و کاوه آهنگر با بیدادگری، به عنوان الگوی عینی خردورزی، دادخواهی و مقاومت نسل جوان در برابر تهدید‌های دشمنان تبیین شد. در این برنامه که به همت انجمن دانشجویی عدالت‌خواه برگزار شد، با واکاوی پیام‌های هویتی و ملی شاهنامه فردوسی، ابعاد حماسی مقابله با ظلم و پیروزی داد بر ستم بررسی شد.

کهدویی، استاد برجسته زبان و ادبیات فارسی در این نشست با تبیین نقش راهبردی ادبیات حماسی در تقویت هویت ملی تصریح کرد: شاهنامه کتاب دیروز نیست، بلکه سندی زنده برای خودباوری و استقامت است و پیوند امروز جوانان با فرهنگ دادخواهی، بزرگ‌ترین پشتوانه در خنثی‌سازی توطئه‌های بدخواهان این سرزمین به شمار می‌رود.