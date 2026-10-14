دو فرنگی کار خوزستانی، نشان‌های طلا و برنز رقابت‌های جهانی زیر ۲۳ سال آمریکا را کسب کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بامداد امروز چهارشنبه ۲۲ مهر ماه در دیدار پایانی وزن ۸۲ کیلوگرم ابوالفضل مهمدی ورزشکار پرافتخار خوزستانی با نتیجه ۲ بر ۱ مقابل مارتیک پتروسیان از ارمنستان پیروز شد و اولین مدال طلای کاروان کشورمان را کسب کرد.

همچنین در مسابقه رده بندی ۹۷ کیلوگرم، محمدهادی صیدی ورزشکار قهرمان خوزستانی با نتیجه ۸ بر صفر نوراسیل امان‌عالی از قزاقستان را مغلوب کرد و به مدال برنز رسید.

محمد عشیری، آرمین شمسی پور، اهورا بویری، احمدرضا محسن نژاد، ابوالفضل مهمدی و محمدهادی صیدی فرنگی کاران خوزستانی حاضر در این رقابت‌ها هستند.