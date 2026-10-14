فرزانه انصاری در مصاحبه با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما افزود: استاندارد‌های صنعت خودرو بازنگری شد و از ۸۵ به ۱۲۲ استاندارد اجباری ارتقاء می‌یابد، ایمنی مردم خط قرمز سازمان ملی استاندارد است و خودروسازان نمی‌توانند به بهانه شرایط تحریم یا جنگ، از اجرای استاندارد‌ها سر باز بزنند.

وی گفت: براساس شرایط جنگ و با نظر خودروسازان، اجرای استاندارد‌های ۱۲۲ گانه را تا سال آینده به تعویق انداختیم تا بتوانند در زمان تعیین شده، خطوط تولید را متناسب با استاندارد‌های جدید ارتقا دهند.

انصاری در خصوص هزینه آزمایشات و آزمون‌های ارزیابی کیفیت گفت: به دلیل افزایش نرخ ارز و تاثیر آن بر مواد اولیه مورد نیاز آزمایشگاه ها، تعرفه آزمون‌ها بازنگری و اصلاح شد؛ قبول داریم که هزینه‌های این آزمایش‌ها بالاست و این موضوع را در دستورکار قرار می‌دهیم تا دوباره بررسی شوند.

وی درباره اجرا نشدن مصوبه شورای عالی استاندارد مبنی بر ایجاد درگاه امن پرداخت بین تولید کننده و مراکز ارزیابی کیفیت افزود: این مصوبه از نظر حقوقی و اجرایی مشکل دارد و قابلیت اجرا ندارد و باید در شورای عالی استاندارد دوباره موضوع را مطرح کنیم تا مصوبه لغو شود.

رئیس سازمان ملی استاندارد اضافه کرد: اینکه یک حساب امن ایجاد شود تا واحد‌های تولیدی هزینه آزمایش‌ها و آزمون‌ها را در آن حساب واریز کنند و ما از طریق آن، هزینه را به حساب مراکز آزمون واریز کنیم، از نظر حقوقی امکان پذیر نیست.