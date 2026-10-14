مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان از جمع‌آوری یک‌هزار و ۸۸۶ متر کابل و شناسایی ۱۸۴ انشعاب غیرمجاز برق در جریان اجرای مانور سراسری طرح مهتاب در این استان خبر داد.

جمع‌آوری یک‌هزار و ۸۸۶ متر کابل غیرمجاز در سیستان و بلوچستان

جمع‌آوری یک‌هزار و ۸۸۶ متر کابل غیرمجاز در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، محمد رییسی گفت: مانور سراسری طرح مهتاب با مشارکت ۶۲ گروه عملیاتی دونفره از ۲۵ امور برق استان برگزار شد و طی آن، ۴۵۹ انشعاب برق مورد پایش و بررسی قرار گرفت.

وی افزود: در جریان اجرای این مانور، علاوه بر شناسایی انشعاب‌های غیرمجاز و جمع‌آوری کابل‌های مربوط، ۱۳۹ کنتور معیوب تعویض و ۷۶ کنتور جدید نصب شد؛ همچنین ۵۴ مورد تعویض و هوشمندسازی کنتور، واگذاری ۳۹ انشعاب جدید و نصب یا اصلاح ۵۹ فیوز دارای مغایرت آمپراژ انجام گرفت.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان ادامه داد: بخشی از عملیات اجرایی مانور به بررسی و نظارت بر مصارف مختلف اختصاص داشت که در این چارچوب، ۱۰۳ انشعاب چاه کشاورزی برای بار دوم و ۲۸ انشعاب مساجد و حوزه‌های علمیه مورد آزمایش قرار گرفت.

رییسی بیان کرد: همچنین گروه‌های عملیاتی از ۴۹ مرکز تجاری و ۳۹ اداره و بانک بازدید کردند و اقداماتی از جمله تعدیل بار ۱۸ چراغ و تنظیم ۶ ساعت نجومی با هدف ساماندهی مصرف برق و اصلاح وضعیت تجهیزات انجام شد.