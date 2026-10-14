به گزارش خبرگزاری صداوسیما، زهرا یوسفی، سفیر فرهنگی، مبلغ بین‌الملل و پژوهشگر عرفان اسلامی، با تأکید بر لزوم تحول در سازوکار‌های اعزام و تربیت مبلغان خارج از کشور گفت: عرصه تبلیغ بین‌الملل دیگر با آموخته‌های عمومی حوزوی پیش نمی‌رود؛ این عرصه دقیقاً مانند گذر از دوره پزشکی عمومی به دوره تخصص است، چراکه زیست‌جهان مخاطب خارجی تفاوتی بنیادین با فضای داخلی دارد.

یوسفی در تبیین اولویت‌های فعالیت در عرصه بین‌الملل گفت: تسلط بر زبان منطقه، گام نخست و بدیهی است که در بستر زیست در منطقه نیز تقویت می‌شود؛ اما عنصر تعیین‌کننده پیش از اعزام، شناخت جامعه‌شناختی، زیست‌بوم فرهنگی و نظام باید‌ها و نباید‌های کشور هدف است. طلبه‌ای که قصد اعزام به مناطقی، چون لبنان، آمریکای لاتین یا کشور‌های اروپایی را دارد، باید پیش از سفر، پای تجربیات حداقل ۲۰ ساله مبلغان پیشکسوت بنشیند و در کارگاه‌های تخصصی با فکر و اندیشه جامعه میزبان آشنا شود.

این سفیر فرهنگی و دانش‌آموخته دانشگاه ادیان و مذاهب، با اشاره به سلطه نظام سرمایه‌داری و تفکر نئولیبرال بر جوامع معاصر افزود: در کشور‌های غربی و غیراسلامی، دین اساساً مسئله درجه اول مردم نیست. نظام حاکم، دین را از علم، سیاست و ساختار‌های اجتماعی تفکیک کرده و تنها یک دین‌داری فردی و کاملاً سکولار را به رسمیت شناخته است.

وی رسالت اصلی مبلغ در این جوامع را اثبات پیوند دین با تاروپود زیست انسانی دانست و تصریح کرد: نقش مبلغ در مواجهه با انسان معاصر این است که نشان دهد دین جدای از زندگی نیست، بلکه عین متن زندگی است؛ یعنی در رفتار فردی، روابط خانوادگی، انتخاب پوشش، معاشرت‌های اجتماعی و مناسبات تحصیلی جریان دارد.

یوسفی بر ناکارآمدی شیوه‌های تبلیغ مستقیم و کلامی در این جغرافیا تأکید کرد و گفت: در کشور‌های غیراسلامی، آموزش و دعوت مستقیم جواب نمی‌دهد. مبلغ باید خودش دین را زندگی کند تا مخاطب در مواجهه عینی و عملی به حقیقت سبک زندگی دینی پی ببرد؛ زیست صادقانه و عمل مؤمنانه بسیار گویاتر از هر استدلال نظری و نقلی است.

وی درباره ضرورت فعال‌سازی بانوان طلبه در عرصه بین‌الملل گفت: فعال کردن بانوان طلبه در عرصه بین‌الملل امری ضروری است و به دو مؤلفه نیاز دارد؛ نخست، زبان که بر اساس زبان، بوم، ایدئولوژی و استراتژی تغییر می‌کند و دیگری، مکان که شرایط آن در هر کشور متفاوت است. این شرایط در کشور‌های عربی، کشور‌های حوزه خلیج فارس و دیگر کشور‌ها متغیر است؛ حتی در کشور‌های عربی مانند لبنان و عراق نیز تفاوت دارد، چه رسد به کشور‌هایی مانند برزیل که رسیدن به آنجا با هواپیما ۲۲ ساعت زمان می‌برد.

یوسفی در ادامه بر این مسئله تأکید کرد: تربیت سفیر فرهنگی بین‌الملل از ملزومات، بلکه از تکالیف طلاب است. وی این تکلیف را «جهاد بین‌الملل» نامید و اظهار داشت: جهاد بین‌الملل به دو مؤلفه نیاز دارد؛ نخست، استعداد اشخاص که هر فرد بر اساس استعداد خود می‌تواند در این زمینه فعالیت کند و دیگری، تلاش که بخش مهم و اصلی جهاد بین‌الملل است.

وی با اشاره به آیه ۳۹ سوره نجم با عبارت «وَأَنْ لَیْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ» (و اینکه برای انسان جز آنچه تلاش کرده است، بهره‌ای نیست)، افزود: هر کس با توجه به شرایط خانواده، جامعه و مکان خود می‌تواند در این زمینه فعالیت کند و فعالیت در این عرصه به تلاش مضاعف نیاز دارد.

وی گفت: مبنای کار در عرصه بین‌الملل، تلاش است و در میدان حق و باطل، فعالیت انسان‌ها بر اساس تلاش و شرایط خانواده و جامعه ارزش پیدا می‌کند. فعالیت در عرصه بین‌الملل، اگرچه ظاهری جذاب دارد، در درون با چالش و جدیت همراه است.