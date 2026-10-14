نیرو‌های پلیس ترکیه بامداد چهارشنبه با ورود به ساختمان شبکه تلویزیونی هالک تی‌وی در استانبول، این ساختمان را بازرسی و پخش آن را متوقف کردند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از آنکارا، نیرو‌های پلیس ترکیه بامداد چهارشنبه با ورود به ساختمان شبکه تلویزیونی هالک تی‌وی در استانبول، این ساختمان را بازرسی کردند. هم‌زمان با این عملیات، پخش برنامه‌های شبکه متوقف شد و اداره آن به هیئتی از مدیران موقت سپرده شد.

نیرو‌های پلیس ترکیه بامداد چهارشنبه ۱۴ اکتبر، حدود ساعت ۵ و ۳۰ دقیقه، وارد ساختمان مرکزی شبکه تلویزیونی «هالک تی‌وی» (Halk TV) در استانبول شدند و عملیات بازرسی را آغاز کردند.

بر اساس گزارش رسانه‌های ترکیه، نیرو‌های پلیس مبارزه با جرایم مالی، جرایم سازمان‌یافته و مبارزه با تروریسم در این عملیات حضور داشتند.

در جریان این اقدام، مسیر‌های منتهی به ساختمان شبکه مسدود شد و مأموران پلیس از ورود کارکنان به محل کار خود جلوگیری کردند.

جعفر ماهیراوغلو، رئیس هیئت‌مدیره هالک تی‌وی، با انتشار پیامی در شبکه‌های اجتماعی، ورود پلیس به ساختمان این شبکه را تأیید کرد.

هم‌زمان، دنیز بایرام‌اوغلو، از مجریان این شبکه، اعلام کرد هیئتی از مدیران موقت اداره شبکه را بر عهده گرفته است.

به گفته وی، مذاکرات سوآت توکتاش، سردبیر شبکه، با رئیس هیئت منصوب‌شده برای ادامه پخش برنامه‌ها بی‌نتیجه ماند و در نهایت پخش تلویزیونی هالک تی‌وی متوقف شد.

این اقدام با واکنش اوزگور اوزل، از چهره‌های سیاسی مخالف دولت ترکیه، روبه‌رو شد. وی با انتقاد شدید از ورود پلیس و انتصاب مدیر موقت، این اقدام را تعرض به آزادی رسانه‌ها توصیف کرد و حمایت خود را از کارکنان شبکه اعلام کرد.

هالک تی‌وی از شبکه‌های خبری منتقد دولت ترکیه محسوب می‌شود و برنامه‌های سیاسی و تحلیلی آن عمدتاً به بررسی عملکرد دولت و تحولات سیاسی این کشور اختصاص دارد.

تا زمان تنظیم این خبر، جزئیات رسمی درباره اتهامات احتمالی، علت حقوقی عملیات پلیس و مبنای قضایی انتصاب مدیر موقت منتشر نشده است.