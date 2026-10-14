به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیر جهاد کشاورزی نکا از ورود ۱۱۵ تن بذر گواهی‌شده گندم به انبار کارگزاری‌های نهاده‌های کشاورزی این شهرستان خبر داد و گفت: تاکنون ۴۴ تن از این بذر‌ها توسط کارگزاری‌ها توزیع شده و روند توزیع ادامه دارد.

ابوالقاسم پناهی گفت: ۱۱۵ تن بذر گواهی‌شده گندم به انبار نهاده‌های کشاورزی شهرستان نکا وارد شد که از این میزان، ۹۰ تن رقم احسان و ۲۵ تن رقم آراز است و تاکنون ۴۴ تن از این ارقام توسط کارگزاری‌ها توزیع شده و توزیع همچنان ادامه دارد.

وی با تأکید بر اهمیت استفاده از بذر گواهی‌شده در افزایش عملکرد محصول تصریح کرد: توزیع بذر گواهی‌شده نقش تعیین‌کننده‌ای در ارتقای کیفیت و کمیت تولید گندم دارد و کشاورزان می‌توانند با بهره‌گیری از این نهاده، عملکرد مزرعه خود را به‌طور محسوس افزایش دهند.

پناهی در پایان خاطرنشان کرد: تأمین بذر گواهی‌شده و اجرای دقیق الگوی کشت، علاوه بر افزایش تولید و بهبود معیشت کشاورزان، نقش مهمی در تقویت اقتصاد روستایی، حمایت از بخش کشاورزی و تحقق امنیت غذایی پایدار ایفا می‌کند و مجموعه جهاد کشاورزی شهرستان با تمام توان از این مسیر حمایت خواهد کرد.