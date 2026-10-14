ثبت نام و ارسال مستندات برای شرکت در جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر استان مرکزی در سال ۱۴۰۵ تا تاریخ ۱ آبان امکان‌پذیر است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ دبیرخانه ستاد برگزاری هفته پژوهش و فناوری استان مرکزی اعلام کرد: با عنایت به آغاز روند برگزاری هفته پژوهش و فناوری استان مرکزی در سال ۱۴۰۵، پژوهشگران، فناوران و صنایع محترمی که خواستار شرکت در رقابت انتخاب پژوهشگران و فناوران برتر استان در حوزه‌های مختلف می‌باشند، پس از مطالعه دقیق آیین‌نامه‌ها، جداول نحوه امتیازدهی می‌توانند در سامانه هفته پژوهش و فناوری استان ثبت‌نام و سپس نسبت به بارگذاری مستندات خود اقدام فرمایند.

نکات مهم:

- جداول نحوه امتیازدهی مربوط به هر حوزه و حداقل امتیازات لازم جهت شرکت در این رقابت‌ها در سایت هفته پژوهش و فناوری استان موجود است.

- برای انتخاب پژوهشگران برتر در هر حوزه، فعالیت‌های پژوهشی و فناوری یک ساله افراد از اول مهر ماه ۱۴۰۴ تا آخر شهریور ماه ۱۴۰۵ (برای فعالیت‌های پژوهشی فارسی) و از ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۵ تا ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۶ (برای فعالیت‌های پژوهشی بین‌المللی) در نظر گرفته می‌شود.

- ثبت نام و ارسال مستندات پژوهشگران می‌بایستی حداکثر تا تاریخ ۱ آبان ماه ۱۴۰۵ از طریق سامانه هفته پژوهش و فناوری استان صورت پذیرد (پژوهش‌هایی که پس از این تاریخ در سامانه بارگذاری شوند وارد رقابت نشده و حذف خواهند شد)

سامانه هفته پژوهش و فناوری استان مرکزی: https://rwm.araku.ac.ir

وبسایت هفته پژوهش و فناوری استان مرکزی: https://new.araku.ac.ir/web/researchweek

شماره تماس دبیرخانه: ۳۲۶۲۲۰۲۴