به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: فقط سرپرستان خانواری که پیامک دریافت کرده‌اند به سامانه مراجعه کنند.

محمدمحسن صدر افزود: جدول زمان‌بندی مراجعه به درگاه دولت الکترونیک بر اساس رقم آخر کد ملی سرپرستان خانوار بوده و ارقام صفر و یک چهارشنبه ۲۲ مهر، دو، سه و چهار پنجشنبه ۲۳ مهر و ۵، ۶، ۷، ۸ و ۹ روز جمعه ۲۴ مهر به سامانه مراجعه کنند.

بیشتربخوانید: زمان خوداظهاری افزایش کالابرگ تا پایان جمعه ۲۴ مهر تمدید شد

وی گفت: مردم نگرانی نداشته باشند، زیرا تا زمانی که خوداظهاری همه ثبت نشود، مهلت تمدید می‌شود.

صدر افزود: پس از نام نویسی موفق، نیازی به مراجعه مجدد و چک کردن سامانه نیست.