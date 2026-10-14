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مراجعه به درگاه دولت الکترونیک برای نام نویسی در طرح افزایش اعتبار کالابرگ بر اساس رقم آخر کدملی سرپرستان خانوار نوبت بندی شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: فقط سرپرستان خانواری که پیامک دریافت کردهاند به سامانه مراجعه کنند.
محمدمحسن صدر افزود: جدول زمانبندی مراجعه به درگاه دولت الکترونیک بر اساس رقم آخر کد ملی سرپرستان خانوار بوده و ارقام صفر و یک چهارشنبه ۲۲ مهر، دو، سه و چهار پنجشنبه ۲۳ مهر و ۵، ۶، ۷، ۸ و ۹ روز جمعه ۲۴ مهر به سامانه مراجعه کنند.
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وی گفت: مردم نگرانی نداشته باشند، زیرا تا زمانی که خوداظهاری همه ثبت نشود، مهلت تمدید میشود.
صدر افزود: پس از نام نویسی موفق، نیازی به مراجعه مجدد و چک کردن سامانه نیست.