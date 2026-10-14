شش نماینده استان فارس پس از موفقیت در مرحله مقدماتی، به مرحله نهایی مسابقات سراسری قرآن کریم راه یافتد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، شش نماینده استان فارس در بخش‌های آقایان و بانوان پس از موفقیت در مرحله مقدماتی، به مرحله نهایی مسابقات سراسری قرآن کریم راه یافتند.

سیدامیرعباس جلالی، رئیس اداره امور قرآنی اداره‌کل اوقاف و امور خیریه فارس، در گفت‌و‌گو با ایکنا از فارس اظهار کرد: نتایج مرحله مقدماتی کشوری بخش آوایی مسابقات قرآن کریم در دو بخش آقایان و بانوان مشخص شده است و راه‌یافتگان به مرحله نهایی این رقابت‌ها در نیمه دوم آبان‌ماه در زاهدان به رقابت خواهند پرداخت.

وی افزود: در بخش آقایان، علی فتحی از گراش در رشته حفظ ۲۰ جزء بزرگسال و محمدرضا معنویان از کازرون در رشته دعاخوانی به مرحله نهایی راه یافته‌اند.

رئیس اداره امور قرآنی اداره‌کل اوقاف و امور خیریه فارس ادامه داد: در بخش بانوان نیز آسیه دهقان و مطهره زارعی، هر دو از شیراز، در رشته قرائت تحقیق بزرگسال، فاطمه ابراهیمی از شیراز در رشته حفظ کل بزرگسال و گروه مهنا از شیراز در رشته تواشیح و همخوانی، جواز حضور در مرحله نهایی را کسب کرده‌اند.