به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور در آئین بهره‌برداری از گذر تاریخی دردشت اصفهان بااشاره به ظرفیت‌های غنی و ریشه‌دار نصف‌جهان در حوزه هنر، نوآوری و تاریخ گفت:ریشه بنیادین خلاقیت و هنر در خاک اصفهان تنیده شده است و شناسایی و احیای پهنه‌های ارزشمندی، چون بافت تاریخی دردشت نشان می‌دهد، تا چه اندازه ناگفته‌ها و سرمایه‌های تاریخی گسترده‌ای در دل این شهر نهفته است که باید آنها را بازیابی کرد و به دانش و ادراک عمومی افزود.

حسین افشین در خصوص ابعاد و تعاریف نوین اقتصاد خلاق افزود: صنایع خلاق در ادبیات اقتصادی جهان، به مجموعه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی فردمحور گفته می‌شود که خاستگاه و منشأ تولید آن خلاقیت، اندیشه، هنر و در نهایت مالکیت فکری است و در این فرآیند، انسان با نبوغ خود به ماده اولیه ارزش افزونی می‌بخشد.

وی با اشاره به مأموریت‌های معاونت علمی ریاست‌جمهوری در تقویت بستر‌ها و رونق بخشی به صنایع خلاق کشور ادامه داد: این الگو فرصتی استثنایی را مهیا می‌کند، تا حتی در کانون خانواده‌ها و منازل، اشتغال و تولید مولد شکل گرفته و به نبوغ انسان‌ها اصالت داده شود.

حسین افشین با بازتعریف ویژند (برند) تمدنی اصفهان در امتداد تاریخ گفت: همواره گفته‌اند “اصفهان نصف‌جهان است”؛ عبارتی که پیش از این تنها به بعد مکانی و جغرافیایی دلالت داشت، اما امروز اصفهان در بعد زمان، نصف‌آینده هم هست و می‌تواند آینده‌ای تابناک و پیشرو در ساحت خلاقیت، فناوری و هویت ملی برای کل کشور و جهان ترسیم کند.