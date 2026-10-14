به مناسبت فرا رسیدن روز جهانی عصای سفید، ویژه‌برنامه‌های «مهربان باشیم» و «آن سوی چشم‌ها» روی آنتن رادیو معارف می‌رود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، پنج‌شنبه ۲۳ مهرماه، به عنوان روز جهانی عصای سفید نامگذاری شده و رادیو معارف برنامه‌های ویژه‌ای را برای روز جهانی عصای سفید در روز‌های پنج‌شنبه و جمعه با حضور روشندلان تدارک دیده است.

برنامه «مهربان باشیم» پنج‌شنبه، ساعت ۰۶:۳۰، به موضوع نابینایی می‌پردازد و از شهروندان می‌خواهد برای لحظاتی چشم خود را بسته و احساس خود را نسبت به آن لحظات بیان کنند.

نکته قابل توجه برنامه این است که بیشتر عوامل برنامه «مهربان باشیم» را روشندلان تشکیل می‌دهد، اما به دلیل همزمانی با روز عصای سفید، ویژه‌برنامه‌ای را تدارک دیده‌اند.

«آن سوی چشم‌ها» نیز دیگر برنامه‌ای است که از ساعت ۱۹:۱۵، جمعه‌ها از آنتن رادیو معارف برای شنوندگان پخش می‌شود و ویژه روشندلان است.

گفتنی است، این برنامه‌ها با هدف پرداختن به نیاز‌های مادی و معنوی و ارج نهادن به عزیزان روشندل در جامعه طراحی و تولید شده که پخش این برنامه‌ها توسط روشندلان انجام می‌شود.