به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، رئیس مرکز جهاد کشاورزی کهورستان پیش بینی کرد: ۱۶۲ هزار و ۵۰۰ تن محصول برداشت شود.

وحید شهابی گفت: متوسط عملکرد گوجه فرنگی در مزارع منطقه حدود ۶۵ تن در هکتار است.

وی افزود: کیفیت بالا، رنگ مناسب و قالب بازارپسند از مهم‌ترین ویژگی‌های گوجه فرنگی تولیدی این منطقه است.

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رئیس مرکز جهاد کشاورزی کهورستان گفت: گوجه فرنگی تولیدی کهورستان علاوه بر تأمین بخشی از نیاز بازار داخلی، به کشور‌های عراق، روسیه، ارمنستان، کشور‌های حوزه خلیج فارس و افغانستان نیز صادر می‌شود.