در این گردهمایی که با حضور جمعی از مسئولان استان برگزار شد تعدادی از نخبگان استان به بیان پیشنهادات خود پرداختند و همچنین در این مراسم از استاد یزدی و برجسته دانشگاه صنعتی شریف محمود فتوحی فیروزآبادی به پاس سال‌ها تلاش در حوزه علم و پژوهش قدردانی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد در این گردهمایی با اشاره به نقش نخبگان در توسعه و بالندگی کشور گفت: نخبگان باید در مسیر حل مشکلات جامعه تلاش کنند.

آیت الله ناصری با تاکید بر اینکه تفکر و تعقل در امور باعث رشد و تعالی انسان می‌شود افزود: نقش تفکر در آموزش بسیار مهم است و نباید از ان غافل شد.

استاندار یزد هم گفت: به لطف خدا نخبگان در کنار مسئولان استان هم مسیر ، برای پیشرفت تلاش می‌کنند و اتفاقات خوبی در حال رقم خوردن است.

بابایی افزود: یزد پایدار را با همراهی نخبگان استان دنبال خواهیم کرد و از این ظرفیت بالای انسانی ان‌ها استفاده می‌کنیم.