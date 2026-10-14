کارشناس هواشناسی مازندران از افزایش دمای استان تا جمعه ۲۴ مهرماه و کاهش تدریجی آن از شنبه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، کارشناس هواشناسی گفت: امروز چهارشنبه ۲۲ مهر، در ساعات بعدازظهر در ارتفاعات نیمه غربی استان افزایش ابر و وزش باد پیش‌بینی می‌شود و روند افزایش دما تا جمعه ادامه دارد؛ این افزایش در روز جمعه بیشتر خواهد بود.

غلامپور افزود: از شنبه تا اواسط هفته آینده، دمای هوا به‌تدریج کاهش می‌یابد و در روز‌های یکشنبه و دوشنبه، در ساعات بعدازظهر افزایش ابر در ارتفاعات و احتمال رگبار و رعدوبرق پراکنده وجود دارد.

وی درباره وضعیت دریا نیز گفت: دریای مازندران امروز موج کوتاه دارد و برای فعالیت‌های دریایی مناسب است.