به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، محمد بیرم آبادی افزود: در راستای اجرای قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان‌های بدون سند رسمی ۲۹ هزار پرونده از سال ۱۳۹۲ تشکیل و ۲۶ هزار رای صادر شده است و از این نظر در استان در رتبه نخست قرار داریم.

وی اضافه کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۵ نیز هزار و ۹۳۸ پرونده تشکیل شده و میزان رسیدگی و آرای صادره پرونده‌های تشکیل شده از پارسال تاکنون ۲ هزار و ۲۷۱ فقره است.

بیرم آبادی ادامه داد: همچنین از ابتدای امسال تاکنون ۴۱۵ فقره سند مالکیت روستایی صادر شده است.

بیرم آبادی تاکید کرد: طبق قانون هیچ خدمت ثبتی برای اسناد دفترچه‌ای قدیمی ارائه نمی‌شود و شهروندان باید برای دریافت سند کاداستری اقدام کنند.

پیش از این سند مالکیت منزل، مغازه یا زمین به صورت دفترچه‌ای صادر می‌شد که دارای شرح دست‌نویس از حدود اراضی و منگوله سربی متصل به دفترچه حاوی اصالت آن بود.

در سال ۱۳۹۳ با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف شد همه اسناد مالکیت دفترچه‌ای را به اسناد مالکیت حدنگار تبدیل کند.