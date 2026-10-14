به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نخستین‌بار در تاریخ لیگ برتر فوتبال بانوان ایران، فناوری کمک داور ویدیویی (VAR) در دیدار خاتون بم و گل‌گهر سیرجان از هفته چهارم این رقابت‌ها استفاده خواهد شد.

این مسابقه جمعه ۲۴ مهر برگزار می‌شود و آبان نصیری داور وسط آن است. مهناز ذکایی و آتنا لشنی نیز به عنوان داوران VAR حضور خواهند داشت.

همچنین بهاره سیفی‌نهاوندی و حدیثه مهدی کمک داوران این مسابقه هستند و الهه سینکایی نیز داور چهارم است.