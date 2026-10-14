\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u0632\u0646\u062c\u0627\u0646\u00a0\u061b\u06a9\u0634\u062a \u067e\u0627\u06cc\u06cc\u0632\u0647 \u06af\u0646\u062f\u0645 \u00a0\u062f\u0631 \u06f4 \u0647\u0632\u0627\u0631 \u0648 \u06f5\u06f0\u06f0 \u0647\u06a9\u062a\u0627\u0631 \u0627\u0632 \u0627\u0631\u0627\u0636\u06cc \u06a9\u0634\u0627\u0648\u0631\u0632\u06cc \u0634\u0647\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u062a\u0627 \u0646\u06cc\u0645\u0647 \u062f\u0648\u0645 \u0622\u0628\u0627\u0646 \u0627\u062f\u0627\u0645\u0647 \u062f\u0627\u0631\u062f.\n