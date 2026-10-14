به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مهاباد، مدیرکل بهزیستی آذربایجان غربی گفت: یکی از طرح‌های ویژه بهزیستی طرح حمایت از معلولین بسترگراست که سازمان بهزیستی دراجرای این طرح برای معلولانی که با توجه به شرایط جسمانی و معلولیت قادر به انجام کار نیستند، شغل ایجاد می‌کند.

رسول باباییان افزود: دراین خصوص سازمان بهزیستی ۵ هکتار را برای راه اندازی صفحات خورسیدی برای ۶۰۰ نفر از معلولین بسترگرای استان اختصاص داده که سود و عواید این صفحه‌های خورشیدی به حساب این معلولان واریز می‌شود.

وی با اشاره با اینکه سازمان بهزیستی به عنوان رابط با معرفی مددجویان به بانک‌های عامل برای دریافت تسهیلات و ایجاد زمینه اشتغال عمل می‌کند، تصریح کرد: آمار اشتغال بهزیستی استان امسال در مقایسه با سایر دستگاه‌های متولی ایجاد اشتغال برای مددجویان بیش از صد درصد افزایش یافته است.

مدیرکل بهزیستی آذربایجان غربی براهمیت فراهم کردن بستراشتغال برای مددجویان به همت کارآفرینان و بخش خصوصی تأکید کرد و اظهارداشت: در صورتی که کارفرمای واحد تولیدی مددجوی سازمان بهزیستی را برای اشتغال بکارگیری کند، این سازمان حق بیمه را به جای کارفرما پرداخت می‌کند.

باباییان گریزی هم به حوزه مسکن زد و اظهارداشت: درحال حاضراحداث ۸ هزار واحد مسکن مددجویی در سراسرکشور درحال انجام است که زمین این طرح از سوی بنیاد مسکن تأمین شده و بهزیستی هم با اعطای ۳۰۰ میلیون تومان کمک بلاعوض و همچنین پرداخت هزینه‌های انشعابات دراین طرح به مددجویان کمک می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: خیرین بدون شک بازوی توانمند بهزیستی و نهاد‌های حمایتی درکمک به نیازمندان درحوزه‌های مختلف و بخشیدن زندگی دوباره و امیدبخشی به آنها هستند که با حمایت و نوعدوستی خود این روند را شتاب می‌بخشند.