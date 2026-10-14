رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی از اعمال تغییرات در تعدادی از کتاب‌های درسی متأثر از جنگ رمضان خبر داد و گفت: اصلاح و بازنگری در محتوای تعدادی از کتاب‌های درسی هم در دوره ابتدایی و هم در دوره‌های متوسطه اول و دوم اعمال شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی از اعمال تغییرات در تعدادی از کتاب‌های درسی دوره‌های ابتدایی و متوسطه متأثر از جنگ رمضان خبر داد و گفت: کتاب‌های آمادگی دفاعی پایه نهم، تاریخ معاصر پایه یازدهم و مطالعات اجتماعی پایه نهم از جمله کتاب‌هایی هستند که تغییرات جدی داشته‌اند.

حجت الاسلام علی لطیفی با تشریح مهم‌ترین تغییرات کتاب‌های درسی در سال تحصیلی جاری، از اجرای سه محور اصلی تغییر در برنامه‌های درسی و محتوای آموزشی خبر داد.

وی با اشاره به تغییرات متأثر از جنگ‌های ۱۲ و ۴۰ روزه اظهار کرد: «یکی از سه محور اصلی تغییرات امسال، اصلاح و بازنگری در محتوای تعدادی از کتاب‌های درسی بوده است که این تغییرات، هم در دوره ابتدایی و هم در دوره‌های متوسطه اول و دوم اعمال شده‌اند.»

لطیفی در این زمینه به کتاب آمادگی دفاعی پایه نهم، تاریخ معاصر پایه یازدهم و مطالعات اجتماعی پایه نهم اشاره کرد و افزود: «این کتاب‌ها از جمله آثاری هستند که تغییرات جدی در محتوای آنها صورت گرفته است.»

تغییر برنامه درسی پایه اول ابتدایی در ۲۰۰ مدرسه کشور

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی با اشاره به نخستین محور تغییرات امسال، بیان کرد: «استقرار زیست‌بوم جدید برنامه درسی دوره اول ابتدایی، یکی از مهم‌ترین اقدامات سازمان در سال جاری است. در همین راستا، برنامه درسی و کتاب‌های پایه اول ابتدایی در ۲۰۰ مدرسه در سراسر کشور به‌طور کامل تغییر کرده‌اند.»

وی با تأکید بر اهمیت این تحول توضیح داد: «با تغییر برنامه درسی، محتوای کتاب‌ها نیز متناسب با آن تغییر می‌کند و این موضوع یکی از اساسی‌ترین اقدامات سازمان در حوزه برنامه‌ریزی آموزشی به شمار می‌رود.»

به‌روزرسانی حدود ۷۰ عنوان کتاب فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش

لطیفی سومین محور تغییرات را به کتاب‌های فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش اختصاص داد و گفت: «فرایند بازنگری و به‌روزرسانی این کتاب‌ها از سال گذشته آغاز شده و امسال به پایه یازدهم رسیده است.»

وی ادامه داد: «در این چارچوب، نزدیک به ۷۰ عنوان از کتاب‌های فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش در پایه یازدهم، امسال به‌روزرسانی، اصلاح و بازنگری کلی شده‌اند.»

راه‌اندازی آزمایشی پایگاه انتشار محتوای معلمان و دانش‌آموزان

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی از برنامه این سازمان برای راه‌اندازی پایگاهی با هدف مشارکت معلمان و دانش‌آموزان در تولید و انتشار محتوای آموزشی خبر داد؛ طرحی که به گفته وی، هنوز به‌صورت عمومی اعلام نشده است.

لطیفی در تشریح این برنامه گفت: «در حال طراحی پایگاهی هستیم تا متناسب با زیست‌بوم جدید برنامه درسی، معلمان بتوانند محتوای پیشنهادی خود را مرتبط با محتوای کتاب‌های درسی در آن قرار دهند و تولید محتوای آموزشی تنها به سازمان محدود نباشد.»

وی افزود: «در این پایگاه، علاوه بر محتوای تولیدشده توسط معلمان، امکان انتشار محتوای دانش‌آموزی نیز فراهم خواهد شد تا این محتوا‌ها پس از تأیید همتایان، در دسترس سایر معلمان و دانش‌آموزان قرار گیرند و امکان استفاده از آنها فراهم شود.»

لطیفی با بیان اینکه فرایند تأیید محتوا لزوماً توسط خود سازمان انجام نخواهد شد، خاطرنشان کرد: «پیش‌بینی شده است که محتوای ارائه‌شده توسط معلمان و دانش‌آموزان، از سوی همتایان و دیگر معلمان بررسی و تأیید شود تا پس از آن در پایگاه قرار گیرد.»

وی ابراز امیدواری کرد که نسخه آزمایشی این پایگاه در سال جاری فعال شود و زمینه مشارکت گسترده‌تر معلمان و دانش‌آموزان در تولید و تبادل محتوای آموزشی فراهم آید.