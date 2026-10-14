استاندار گیلان گفت: حفاظت از مردم، زیرساخت‌های حیاتی و استمرار خدمات ضروری در شرایط بحرانی، به تبدیل اصول پدافند غیرعامل به یک فرهنگ عمومی و رویکرد دائمی در مدیریت دستگاه‌های اجرایی نیاز دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ هادی حق‌شناس در جلسه شورای پدافند غیرعامل گیلان که هم‌زمان با ستاد نکوداشت هفته پدافند غیرعامل سال ۱۴۰۵ برگزار شد، با اشاره به شعار امسال با عنوان «پدافند مردم‌محور، ایران پایدار»، گفت: پدافند غیرعامل نباید به برگزاری برنامه‌های مناسبتی محدود شود، بلکه باید در برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری و عملکرد مستمر دستگاه‌ها جایگاه مشخصی داشته باشد.

وی با اشاره به هفته پدافند غیرعامل از چهارم تا یازدهم آبان، افزود: روز پدافند غیرعامل فرصتی برای افزایش آگاهی عمومی، تبیین مسئولیت دستگاه‌ها و جلب مشارکت مردم در صیانت از سرمایه‌ها و زیرساخت‌های کشور است.

استاندار گیلان با بیان اینکه آمادگی پیش از بحران، معیار مسئولیت‌پذیری و توان مدیریتی مدیران است، گفت: دستگاه‌های اجرایی باید با شناخت دقیق وظایف، شناسایی نقاط آسیب‌پذیر، پیش‌بینی نیاز‌ها و رفع نواقص احتمالی، شرایط لازم را برای استمرار خدمات ضروری به مردم در مواقع اضطراری فراهم کنند.

هادی حق‌شناس بر پیگیری مصوبات شورای پدافند غیرعامل، حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی و خدمات‌رسان و برگزاری تمرین‌ها و رزمایش‌های هدفمند تأکید کرد و افزود: رزمایش‌ها باید به ارزیابی واقعی آمادگی دستگاه‌ها، شناسایی چالش‌ها و تقویت هماهنگی میان بخش‌های مختلف منجر شوند.

مشارکت مردم؛ محور افزایش تاب‌آوری

وی با اشاره به رویکرد مردم‌محور پدافند غیرعامل، استفاده از ظرفیت رسانه‌ها، فرمانداری‌ها، نهاد‌های فرهنگی و گروه‌های مردمی را ضروری دانست و گفت: ارتقای آگاهی عمومی و آموزش شیوه‌های صحیح مواجهه با تهدیدات، نقش مؤثری در افزایش تاب‌آوری جامعه و مدیریت شرایط اضطراری دارد.

استاندار گیلان در پایان خواستار برنامه‌ریزی منسجم دستگاه‌های اجرایی برای گرامیداشت هفته پدافند غیرعامل شد و گفت: آمادگی واقعی زمانی شکل می‌گیرد که برنامه‌ریزی، هماهنگی و اقدامات عملی پیش از وقوع بحران انجام شود و دستگاه‌ها بتوانند در شرایط اضطراری، کارکرد‌های اساسی و خدمات موردنیاز مردم را بدون وقفه ادامه دهند.