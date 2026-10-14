فرماندار اردبیل با تاکید بر اینکه توسعه واقعی باید از بطن محله‌ها آغاز شود، از تشکیل کمیته‌های پیشرفت محلات در این شهرستان با هدف شناسایی دقیق‌تر فرصت‌ها و تلاش برای رفع موانع و مشکلات مردم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل فرزاد قلندری فرماندار اردبیل در نشست کمیته راهبردی محله‌محور اردبیل اظهار کرد: نگاه به محله‌محوری نباید تنها به بحث‌های عمرانی محدود باشد؛ بلکه باید ظرفیت‌ها، فرصت‌ها و توانمندی‌های نهفته در هر محله شناسایی و در مسیر خدمت‌رسانی به مردم به‌کار گرفته شود.

وی با تاکید بر حضور میدانی مدیران در کنار مردم افزود: برگزاری نشست‌های بی نتیجه برای مردم، در حوزه مدیریت جهادی نمی‌گنجد و مدیران دستگاه‌های اجرایی موظف هستند با تهیه شناسنامه‌ای جامع از ظرفیت‌ها و مشکل‌های هر محله، اولویت‌بندی دقیقی انجام دهند و در راستای رفع مانع‌ها و شکوفایی ظرفیت‌ها گام بردارند.

فرماندار اردبیل با تبیین ساختار اجرای این طرح، از تشکیل سه کمیته تخصصی زیرمجموعه ستاد مدیریت محله‌محور خبر داد و عنوان کرد: کمیته‌های عمرانی، اقتصادی، و امنیتی (با محوریت نیروی انتظامی و پایگاه‌های مقاومت بسیج) باید به صورت تخصصی فعالیت خود را آغاز کنند.

وی هدف اصلی کمیته‌های پیشرفت محله را کاهش فاصله مسئولان و مردم عنوان کرد و گفت: همچنین شورای پیشرفت محله‌ها با بهره‌گیری ویژه از ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد و نخبگان محلی تشکیل خواهد شد تا نقش‌آفرینی مردم در حل مساله‌های محله خودشان نهادینه شود.

قلندری تصریح کرد: ما مسئولان، خادمان مردم هستیم و در برابر آنها سر تعظیم فرود می‌آوریم و ارائه خدمت بی‌منت را وظیفه ذاتی خود می‌دانیم؛ از این رو همه دستگاه‌ها باید پای کار باشند و خروجی هر نشست باید به صورت عینی در زندگی مردم نمود پیدا کند.

وی همچنین تاکید کرد: دشمن به دنبال ایجاد اختلال در پیوند‌های درونی جامعه است و تقویت رویکرد محله‌محور، بهترین پاسخ برای خنثی‌سازی این توطئه و افزایش سرمایه اجتماعی است.

بیش از ۳۰۰ سازمان مردم نهاد در حوزه‌های مختلف در استان اردبیل فعالیت دارند و تا کنون ۲۰۰ تیم مدیریت محله‌محور در استان سازماندهی شده است.