شانزدهمین همایش مداحان با محوریت گرامیداشت شهدای امنیت و شهید نظام دست‌گشاده، با حضور ۱۰۰ مداح برتر استانی و شهرستانی، در در روستای بوران بخش دشت‌سر آمل برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، شانزدهمین همایش مداحان با محوریت گرامیداشت شهید امنیت، شهید نظام دست‌گشاده، و پاسداشت یاد شهدای امنیت ایران اسلامی، همزمان با ایام فاطمیه و با حضور ۱۰۰ مداح برتر استان و شهرستان، در مسجد امام جواد (ع) روستای بوران بخش دشت‌سر آمل برگزار شد.

این همایش که با حضورخانواده شهید نظام دست‌گشاده، امام جمعه دابودشت و دشت‌سر و جمعی از مسئولان شهری و بخشی حضور داشتند.

رئیس کانون مداحان آمل با اشاره به اینکه موضوع برنامه امروز با یاد شهید امنیت مزین شده است، گفت: برگزاری این همایش فرصتی برای گرامیداشت مقام والای شهید نظام دست‌گشاده و دیگر شهدای امنیت و همچنین دلگرمی و حمایت از خانواده‌های معظم شهداست.

رضا فرسویان هدف از برگزاری این همایش، را تقویت همدلی میان مداحان، ترویج فرهنگ فاطمی و زنده نگه‌داشتن یاد شهدای امنیت بیان کرد وگفت:مداحان باید با بهره‌گیری از ظرفیت شعر و مرثیه، پیام ایثار و مقاومت را به نسل جوان منتقل کنند.

امام جمعه دابودشت و دشت‌سر نیز با گرامیداشت ایام فاطمیه، حضرت فاطمه زهرا (س) را الگوی بصیرت، ولایت‌مداری و دفاع از حق دانست و افزود: مداحان و شاعران آیینی دری که تبیین سیره اهل‌بیت (ع) و زنده نگه‌داشتن فرهنگ فاطمی نقش مهمی بر عهده دارند.

حجت الاسلام حاجی زاده با اشاره به مقام والای شهدای امنیت افزود: شهیدان امنیت با نثار جان خود آرامش و اقتدار کشور را حفظ کردند و وظیفه ماست که راه و آرمان آنان را ادامه دهیم. مداحان می‌توانند با روایت فداکاری این شهدا، روحیه ایثار و مسئولیت‌پذیری را در جامعه، به‌ویژه میان جوانان، تقویت کنند.

تبیین فرهنگ ایثار و شهادت، زنده نگه‌داشتن یاد و راه شهدای امنیت و بهره‌گیری از ظرفیت مداحان برای انتقال پیام شهدا به نسل جوان، از محور‌های این همایش بود.

در این همایش همچنین بر نقش مداحان و شاعران آیینی در ترویج معارف اهل‌بیت (ع)، تقویت باور‌های دینی و انتقال ارزش‌های انقلاب اسلامی به نسل جوان تأکید شد.