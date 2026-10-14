وزیر آموزش و پرورش ضمن پاسخگویی به نگرانی‌های موجود در خصوص وضعیت کتاب‌های درسی، تأکید کرد: با توزیع بیش از ۱۶۰ میلیون جلد کتاب در سراسر کشور، میزان توزیع کتاب‌های درسی به ۹۹ درصد رسیده است.



به گزازرش خبرگزاری صداوسیما ، دکتر علیرضا کاظمی با رد هرگونه ادعا مبنی بر کمبود کتاب در مدارس، اظهار داشت: «امکان ندارد مدرسه‌ای در کشور وجود داشته باشد که با مشکل نبود کتاب درسی مواجه باشد. توزیع کتاب در مناطقی نظیر سیستان و بلوچستان، کردستان و خراسان جنوبی به خوبی انجام شده و ادعای کمبود کتاب در مراکز اصلی مانند تهران، فاقد واقعیت است.»

وی در ادامه به تحلیل علت‌های احتمالی عدم دسترسی برخی دانش‌آموزان به کتاب پرداخت و افزود: «بیشترین احتمال، مربوط به جابجایی‌های ناگهانی خانواده‌ها، تأخیر در ثبت‌نام یا تأخیر در انتخاب رشته است. دانش‌آموزانی که به دلیل نقل مکان یا شرایط خاص، از کتاب محروم مانده‌اند، باید به سرعت به سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی مراجعه کنند تا کتاب‌های مورد نیازشان تأمین شود.»

وزیر آموزش و پرورش همچنین خاطرنشان کرد که اگرچه در حوزه فنی و حرفه‌ای به دلیل متغیر بودن تعداد دانش‌آموزان در رشته‌های خاص، احتمال بروز چالش‌های کوچک وجود دارد، اما در سطح آموزش عمومی، سیستم توزیع کتاب به شکلی کارآمد عمل می‌کند و خانواده‌ها نباید نگران این موضوع باشند.



