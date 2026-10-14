به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرماندار بویین میاندشت گفت: دراین جلسه بیش از ۴۰ مورد مطالبه مردمی که بیشتر در زمینه در زمینه عمرانی وطرح‌های نیمه تمام بود مطرح شد.

محمود درویشی افزود: تمام درخواست‌ها دسته بندی و قرار شد با تشکیل کمیته‌های ویژه مطالبات مردم به طور ویژه بررسی وپیگیری شود.

توجه به اشتغال و ازدواج جوانان، نظارت بربازار، تکمیل طرح‌های نیمه تمام همچون بیمارستان، مجتمع فرهنگی، استخر شنا و ساختمان دانشگاه پیام نوراز جمله مواردی بود که مردم مطرح کردند.