به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ حمیدرضا حسن‌آبادی، مدیرکل دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان در خصوص اقدامات سازمان امور دانشجویان برای حمایت روانی از دانشجویان در دوران جنگ افزود: ۱۰۹ هزار تماس به ارائه خدمات منجر شد و بیش از ۷۸ درصد دانشجویان از خدمات ارائه‌شده در دوره‌های مختلف ابراز رضایت کردند.

حسن آبادی گفت: در این دوره، دو شیوه برای ارائه خدمات به دانشجویان دنبال شد؛ در روش نخست، دانشجویان و مراجعان با صدای مشاور تماس می‌گرفتند و در روش دوم، کارشناسان بر اساس پایش‌ها، غربالگری‌ها و بررسی اطلاعات موجود، با دانشجویان تماس می‌گرفتند و وضعیت آنان را پیگیری می‌کردند.

وی افزود: در هر دو شیوه، شمار زیادی از دانشجویان تحت پوشش خدمات قرار گرفتند. در مرحله نخست طرح احوالپرسی از دانشجویان، ۱۸۶ هزار تماس تلفنی برقرار شد که ۱۰۹ هزار تماس آن موفق بود و به ارائه خدمات انجامید.

حسن‌آبادی با اشاره به تداوم این اقدامات در دوره‌های بعدی گفت: موج‌های بعدی ارائه خدمات همزمان با آغاز جنگ ۴۰ روزه و در تابستان گذشته دنبال شد. همچنین در تعطیلات نوروز نیز خدمات صدای مشاور در دسترس دانشجویان قرار داشت تا ارتباط آنان با مجموعه مشاوره دانشگاهی حفظ شود.

وی با بیان اینکه بیش از ۷۸ درصد دانشجویان از خدمات ارائه‌شده ابراز رضایت کرده‌اند، افزود: تلاش شد در این دوره‌ها بهترین خدمات ممکن به دانشجویان ارائه شود و حمایت روان‌شناختی از آنان در شرایط دشوار استمرار یابد.

خدمات رایگان مشاوره روان‌شناختی به دانشجویان

مدیرکل دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان همچنین در ادامه گفت: همزمان با روز جهانی سلامت روان (۱۰ اکتبر، ۱۸ مهرماه) و آغاز هفته ملی سلامت روان اظهار کرد: با توجه به محدودیت نیروی انسانی در مراکز مشاوره دانشگاهی و مستقر نبودن همه دانشجویان در خوابگاه‌ها، توسعه خدمات آنلاین در دستور کار قرار گرفت تا دسترسی دانشگاهیان به خدمات روان‌شناختی تسهیل شود.

وی افزود: در همین راستا، چهار سامانه با هدف گسترش پوشش خدمات سلامت روان، تسهیل ارتباط دانشجویان با مراکز مشاوره و ارائه خدمات آموزشی رونمایی شده است.

مشاوره تلفنی ۲۴ ساعته برای دانشجویان

مدیرکل دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان با اشاره به پیش‌بینی خدمات تلفنی برای موارد بحرانی و اضطراری گفت: در این بخش، مشاوران به‌صورت شبانه‌روزی و در قالب شیفت‌بندی آماده پاسخ‌گویی به دانشجویان هستند تا در زمان نیاز، خدمات روان‌شناختی دریافت کنند یا در صورت لزوم به مراکز تخصصی ارجاع داده شوند.

حسن‌آبادی ادامه داد: این خدمات برای همه دانشجویان، اعم از دانشجویان داخل و خارج از کشور، پیش‌بینی شده است تا در شرایط اضطراری بتوانند به خدمات مشاوره‌ای دسترسی داشته باشند.

ارتباط تلفنی و تصویری با مراکز مشاوره دانشگاهی

وی درباره دیگر سامانه‌های رونمایی‌شده توضیح داد: سامانه الکترونیکی مراکز مشاوره دانشگاه‌ها با عنوان «سامانه سام» ارتقا یافته و بهینه‌سازی شده است تا امکان ارتباط متقابل دانشجویان و مراکز مشاوره، به‌ویژه از طریق تلفن، تسهیل شود.

مدیرکل دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان افزود: در بخش دیگری از این خدمات، امکان برقراری ارتباط تصویری از طریق سامانه «جی‌سی» فراهم شده است تا دانشجویان بتوانند به‌صورت آنلاین با مشاوران ارتباط برقرار کنند.

به گفته وی، این سامانه تحت نظارت سازمان امور دانشجویان فعالیت می‌کند و حفظ امنیت ارتباطات در آن مورد توجه قرار گرفته است.

برگزاری رایگان کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی

حسن‌آبادی با اشاره به بخش آموزشی این طرح گفت: یکی دیگر از سامانه‌های رونمایی‌شده به ارائه خدمات آموزشی اختصاص دارد و برخلاف بخش‌های مشاوره‌ای و درمانی، بر آموزش و پیشگیری تمرکز می‌کند.

وی افزود: در این سامانه، کارگاه‌ها، دوره‌ها و وبینار‌های آموزشی متعددی با برنامه زمانی مشخص ارائه شده است. دانشجویان می‌توانند با ورود به سامانه، متناسب با نیاز و شرایط خود در کارگاه‌ها ثبت‌نام کرده و از محتوای آموزشی بهره‌مند شوند.

مدیرکل دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان تأکید کرد: تمامی خدمات ارائه‌شده در این مجموعه سامانه‌ها برای دانشجویان رایگان است و دانشگاه‌های تحت پوشش وزارت علوم، از جمله دانشگاه‌های دولتی، پیام نور، ملی مهارت، فرهنگیان، غیرانتفاعی و علمی‌کاربردی می‌توانند از این ظرفیت استفاده کنند.

وی با بیان اینکه بیش از سه هزار مشاور، روان‌شناس، مددکار، روان‌پزشک و کارشناس در مجموعه خدمات سلامت روان کشور فعالیت دارند، اظهار کرد: نوع خدمات ارائه‌شده با توجه به شرایط و نیاز‌های دانشگاه‌ها متفاوت است.

ارزیابی اثربخشی سامانه‌ها پس از آغاز فعالیت

حسن‌آبادی درباره برنامه سازمان امور دانشجویان برای ارزیابی عملکرد سامانه‌های جدید گفت: ارزیابی اثربخشی برنامه‌ها از اقدامات بعدی سازمان است، اما از آنجا که این سامانه‌ها به‌تازگی رونمایی شده‌اند، ابتدا باید مدتی مورد استفاده قرار گیرند تا امکان ارزیابی دقیق عملکرد و اثربخشی آنها فراهم شود.