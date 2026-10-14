نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی گفت: تنگه هرمز به روی همه کشتی‌های آمریکایی و پیروانشان بسته است، اما در جنگ رسانه‌ای می‌خواهند القا کنند که تنگه هرمز باز است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، محسن زنگنه دیشب در تجمع شبانه مردم تربت‌حیدریه در خونخواهی امام شهید، افزود : جمهوری اسلامی محکم ایستاده است و تنگه هرمز با همه مشکلات بسته است

وی با اشاره به اینکه فرماندهان ما از جمله سردار محسن رضایی و شورای عالی امنیت ملی، سرداران سپاه و ارتش، همه پای کار هستند افزود: دشمن می‌خواهد تصویری از شکست و ضعف ایران نشان دهد.

افغانستان؛ از مرز امن تا فرصت اقتصادی

زنگنه در ادامه با اشاره به اهمیت راهبردی افغانستان گفت: افغانستان در این جنگ یک‌ساله از همان روز اول اعلام کرد اجازه نمی‌دهد آمریکا و هیچ کشور دیگری از مرزهایش به ایران حمله کند.

وی مرز افغانستان را بزرگ‌ترین مرز رفت‌وآمد گمرکی امروز خواند و با تأکید بر ظرفیت‌های اقتصادی افغانستان اظهار کرد: این کشور از لحاظ معدنی، کشاورزی و بسیاری از حوزه‌های دیگر می‌تواند فرصتی برای جمهوری اسلامی باشد.

رئیس کمیسیون حمایت از تولید با اشاره به موقعیت ژئوپلیتیک این کشور گفت: اگر راه‌آهن شمتیغ به خاقان برقرار شود، خود بخش زیادی از مراودات و معاملات وتجارت را پوشش می‌دهد.

وی با اشاره به بسته شدن مرز پاکستان و و افغانستان و توقف ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار تجارت افغانستان از این مسیر، چابهار را بهترین مسیر برای این کشور خواند و افزود: چابهار منطقه آزاد است و کشور‌های خارجی می‌آیند و در آنجا سرمایه‌گذاری می‌کنند، ویزا نمی‌خواهد و مالیات، گمرک و همه قوانین آن مختص خودش است.

زنگنه با اشاره به لزوم هوشیاری در برابر جنگ رسانه‌ای گفت: باید مراقب باشیم و بدانیم در جنگ تمام عیار و پیچیده قرار داریم که نبرد رسانه‌ای آن هم بسیار اهمیت دارد و دشمن نمی‌تواند تحمل کند کشور‌های مسلمان درکنار هم و متحد بمانند.

تربت‌حیدریه در فاصله ۱۵۰ کیلومتری جنوب مشهد واقع شده است.