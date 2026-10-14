اجتماعات شبانه مردم در شهر‌های مختلف استان اصفهان، با حضور خانواده‌ها، جوانان و اقشار مختلف جامعه، به دویست‌وبیست‌وهفتمین شب رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مردم در این اجتماعات با حضور در خیابان‌ها و میادین، بر حفظ امنیت، دفاع از تمامیت ارضی کشور و همراهی با نیرو‌های مسلح تأکید می‌کنند.

این گردهمایی‌های شبانه، با مشارکت گروه‌های مختلف مردمی و در فضایی از همبستگی اجتماعی برگزار می‌شود و جلوه‌هایی از حضور و مشارکت مردم در حمایت از کشور را به تصویر می‌کشد.

حضور مستمر مردم در این اجتماعات، در هشت ماه گذشته، زمینه‌ساز ثبت و انعکاس روایت‌های متنوعی از همراهی مردم در شهر‌ها و مناطق مختلف استان اصفهان بوده است.