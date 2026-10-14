پرورش شترمرغ یکی از ظرفیت‌های بخش کشاورزی سیستان است که می‌تواند به رونق تولید، ایجاد اشتغال پایدار برای نیرو‌های بومی و توسعه فعالیت‌های اقتصادی منطقه کمک کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان هامون گفت: فعالیت در واحد‌های پرورش شترمرغ برای برخی از نیرو‌های منطقه زمینه اشتغال و کسب مهارت در حوزه‌ای متفاوت از فعالیت‌های سنتی را فراهم کرده است.

حسن صفایی مقدم افزود: تکمیل زنجیره تولید از مرحله پرورش تا کشتار، فراوری، بسته‌بندی و عرضه محصول در منطقه، ضمن کاهش بخشی از هزینه‌های تولید، می‌تواند ارزش افزوده بیشتری ایجاد کند و زمینه اشتغال در بخش‌های مختلف را گسترش دهد.

وی از صدور پروانه تأسیس یک واحد کشتارگاه شترمرغ در شهرستان هامون خبر داد و گفت: این پروانه با پیگیری‌های انجام‌شده و در پی درخواست متقاضی صادر شده است.