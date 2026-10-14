به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، تیم فوتبال گل‌گهر ایران در دومین دیدار خود در سطح دوم لیگ قهرمانان آسیا، از ساعت ۱۹:۳۰ امروز در عمان به مصاف المحرق بحرین می‌رود.

این دیدار به دلیل صادر نشدن روادید کاروان گل‌گهر از سوی بحرین، در کشور ثالث برگزار می‌شود.

شاگردان مهدی رحمتی در نخستین بازی آسیایی خود برابر الجزیره امارات با تساوی بدون گل متوقف شد، المحرق در لیگ بحرین شروع خوبی نداشته و از چهار بازی نخست خود، تنها دو امتیاز کسب کرده و در رتبه یازدهم ایستاده است.

مهدی رحمتی، سرمربی گل‌گهر در نشست خبری پیش از بازی گفت: این بازی دومین مسابقه ما در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ است. بازی نخست برای ما اهمیت زیادی داشت و توانستیم از آن امتیاز بگیریم. این دیدار نیز بسیار مهم است. شناخت خوبی از المحرق داریم. امیدوارم با کسب سه امتیاز بازی، خستگی این راه را از تن همه اعضای تیم بیرون ببریم و شادی بزرگی برای مردم سیرجان به ارمغان بیاوریم.