به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، پیمان آرامون با اشاره به آخرین وضعیت اجرای این طرح ملی دراستان گفت: تاکنون ۶‌هزار‌ و ۶۸۷ متقاضی در سامانه طرح جوانی جمعیت آذربایجان‌غربی ثبت‌نام کرده‌اند که پس از پالایش اولیه و احراز شرایط قانونی، فرآیند واگذاری زمین برای ۳هزار و ۶۶۱ خانوار دارای سه فرزند و بیشتر نهایی و منجر به تخصیص زمین شده است.

وی تأمین زمین مسکونی برای مشمولان قانون جوانی جمعیت را از اولویت‌های راهبردی حوزه مسکن استان برشمرد و افزود: فرآیند تأمین اراضی مورد نیاز در تمام شهر‌های استان با جدیت دنبال می‌شود و متقاضیانی که مراحل بررسی، استعلامات قانونی و تکمیل پرونده آنان نهایی شده باشد، بدون وقفه در چارچوب ضوابط قانونی برای تحویل زمین مسکونی معرفی می‌شوند.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی با تأکید بر اینکه واگذاری‌ها متناسب با ظرفیت‌سازی اراضی ادامه خواهد داشت، تصریح کرد: پرونده سایر متقاضیان ثبت‌نام‌شده هم در دست پالایش و بررسی مدارک قرار دارد و به محض احراز قطعی شرایط و اتمام مراحل اداری، تخصیص اراضی به این خانواده‌ها نیز عملیاتی خواهد شد.