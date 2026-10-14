حجت‌الاسلام عبدالرضا محی‌الدینی با تأکید بر ضرورت فرهنگ‌سازی برای جوانی جمعیت، حمایت عملی از جوانان در زمینه تأمین مسکن و تسهیل پرداخت وام ازدواج را از الزامات تقویت بنیان خانواده و افزایش فرزندآوری دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، امام جمعه مهریز، در جلسه قرارگاه حمایت از خانواده و جمعیت، با اشاره به اهمیت فرهنگ‌سازی در زمینه جوانی جمعیت اظهار داشت: تقویت باور‌ها و اعتقادات مردم درباره اهمیت فرزندآوری نیازمند برنامه‌ریزی و تلاش بیشتر فرهنگی است.

وی با هشدار نسبت به پیامد‌های کاهش جمعیت و افزایش سالمندی افزود: فرزندان می‌توانند در دوران سالمندی، یار و یاور پدر و مادر خود باشند و توجه به این موضوع، ضرورت برنامه‌ریزی برای آینده جمعیت را دوچندان می‌کند.

امام جمعه مهریز با تأکید بر لزوم حمایت عملی از جوانان برای تشکیل خانواده تصریح کرد: تأمین زمین و مسکن برای جوانان با دشواری‌هایی همراه است و مسئولان باید برای رفع موانع و فراهم کردن شرایط مناسب زندگی، اقدامات مؤثرتری انجام دهند.

حجت‌الاسلام محی‌الدینی همچنین تأخیر در پرداخت وام ازدواج را از مشکلات پیش روی جوانان دانست و خواستار پیگیری جدی این موضوع برای تسهیل روند ازدواج و تشکیل خانواده شد.

وی در پایان با اشاره به آثار مثبت فرزندآوری در نشاط و شادابی خانواده‌ها خاطرنشان کرد: تبیین آثار مثبت حضور فرزند در خانواده و تقویت فرهنگ فرزندآوری می‌تواند در افزایش نشاط خانوادگی و توجه بیشتر جامعه به موضوع جوانی جمعیت مؤثر باشد.