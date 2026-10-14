رویداد «مدار کوتاه» با هدف هم‌افزایی ظرفیت‌های علمی، صنعتی و مهارتی میان دانشگاه و صنعت، فردا در نمایشگاه شیراز ۲۰۲۶ برگزار می‌شود.

ابه گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، داره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس با برگزاری رویداد «مدار کوتاه»، بستری را برای هم‌افزایی ظرفیت‌های علمی، صنعتی و مهارتی و همچنین ایجاد مسیر‌های تازه برای اشتغال پایدار فراهم می‌کند.

این رویداد فردا پنج شنبه ۲۳ مهرماه ۱۴۰۵ در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی استان فارس برگزار می‌شود.

رویداد «مدار کوتاه؛ ارتباط صنعت و دانشگاه» فرصتی برای هم‌افزایی ظرفیت‌های علمی، صنعتی و مهارتی، توسعه نوآوری، تکمیل زنجیره‌های ارزش و گشودن مسیر‌های تازه برای اشتغال پایدار است؛ رویدادی برای نزدیک‌تر شدن اندیشه به عمل و تبدیل دانش به فرصت‌های واقعی پیشرفت.

این رویداد به همت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس با مشارکت دستگاه‌ها و مجموعه‌های دانشگاهی، علمی، آموزشی، صنعتی و تخصصی استان فارس و در چارچوب دومین نمایشگاه؛ شیراز اکسپو ۲۰۲۶ برگزار می‌شود.

از فعالان اقتصادی، رسانه‌ای، مدیران صنایع، دانشگاهیان، صاحبان ایده، متخصصان و علاقه‌مندان برای حضور در این رویداد دعوت شده است.

نمایشگاه شیراز اکسپو ۲۰۲۶ با هدف توسعه صادرات غیرنفتی، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و معرفی توانمندی‌های اقتصادی استان فارس به کشور‌های خارجی در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی فارس برپاشده است و تا جمعه ۲۴ مهر ادامه دارد.

هیات‌های تجاری از کشور‌های روسیه، تاجیکستان، افغانستان، عراق، ویتنام و عمان با حضور در غرفه‌ها، مذاکرات دوجانبه‌ای را با تولیدکنندگان داخلی آغاز کرده‌اند.