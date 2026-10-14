به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اجتماع شبانه مردم گرگان گفت: دنیا می داند در صورت حمله مجدد دشمن با پاسخ کوبنده تر ایران مواجه خواهد شد.

سردار یدالله جوانی گفت: ملت ما در ۲۲۷ شب اجتماع نشان دادند که ملتی مومن، مجاهد، ولایتمدار واهل مقاومت وایستادگی و هزینه دادن برای ایستادگی خود است و خداوند راه دشمن علیه چنین ملتی را بسته است.

وی گفت: ملت ما ملتی امام حسینی است و راه پیش روی این ملت به سمت قله های عزت و افتخار است و خدای این ملت پیروزی آن را تضمین کرده است، ملت ما بن بست در مسیر ندارد زیرا هدایتگر این ملت خداست چون جهاد عیار بالا و اخلاص در جهاد دارد.کسانی که اهل جهاد باشند هدایتگرشان در این مسیر خداست ،خدایی که قادر و متعال و قدرت مطلق در عالم هستی است.

معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود: ترامپ این چیز ها را نمی فهمد و شما با چنین فهمی شناختی و معرفتی به آینده درخشان اطمینان دارید.

چون شما در این ۴۷ سال خصوصا در این چند ماه جنگ رمضان همواره دارید اعجاز می کنید و این جز اعجاز و نصرت الهی چیز دیگری نیست.

سردار جوانی گفت: دشمن که امام ما را شهید کرد تصور می کرد که جمهوری اسلامی به تاریخ سپرده می شود و دوران نظام ولایت فقیه در ایران پایان می یابد زیرا او محاسبه کرده بود که نمی گذارد اجلاس خبرگان تشکیل شود چه برسد که امام خود را تعیین کند اما جهان وقتی دید که نمایندگان مردم در خبرگان رهبری در سخت ترین، دشوار ترین و حساس ترین شرایط امنیتی در قم در جوار کریمه اهل بیت(ع) کاری خدایی کردند و دنیا متحیر شد.

وی افزود: اگر از تک تک خبرگان رهبری بپرسید به شما یک چیز می گویند: ما در خبرگان دست خدا را در این انتخاب و رسیدن به این تصمیم دیدیم و وقتی که این خبر اعلام شد ملت ما در سراسر ایران و در هر شهر و روستا در شب دوم از شب های قدر ماه رمضان این انتخاب و این تشخیص و این تصمیم خدایی را دید و با صرحت شعار داد : دست خدا عیان شد خامنه ای جوان شد.

سردار جوانی گفت: امروز دشمن که فکر می کرد جمهوری اسلامی ایران را شکست می دهد با یک ملت منسجم و با یک خامنه ای جوان، شجاع، مدیر و مدبر و قاطع ایستاده در میدان با نیرو های مسلح آماده تر از قبل روبروست.