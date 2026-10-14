عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان بر لزوم مدیریت هوشمندانه تاریخ کاشت در زمان تحت تاثیر پدیده ال‌نینو توسط کشاورزان و جایگزینی رویکرد «محدوده زمانی بهینه» به جای تاریخ‌های ثابت تقویمی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حسین کاظمی در دوره آموزشی مدیریت زراعت گندم با اشاره به پیش‌بینی‌های اقلیمی و احتمال افزایش بارندگی‌ها در سال‌ زراعی جاری تحت تاثیر پدیده ال‌نینو اظهار کرد: اتخاذ تصمیمات استاتیک و تعیین یک تاریخ ثابت برای کاشت کلزا و گندم، ریسک تولید را در شرایط تغییرات اقلیمی افزایش می‌دهد.

وی با بیان اینکه راهبرد کلیدی در این شرایط، بهره‌گیری از «محدوده زمانی بهینه کاشت» است افزود: کشاورزان باید ضمن رصد دقیق پیش‌بینی‌های هواشناسی کوتاه‌مدت، تاریخ نهایی کاشت را بر اساس وضعیت رطوبتی خاک و احتمال وقوع سامانه‌های بارشی تنظیم کنند.

این پژوهشگر مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان با هشدار نسبت به خطرات کاشت پیش از بارندگی‌های سیل‌آسا تصریح کرد: در مزارع دارای خاک‌های سنگین و رسی که از زهکشی ضعیفی برخوردارند، وقوع بارندگی بلافاصله پس از کاشت می‌تواند منجر به اشباع بستر بذر، کاهش اکسیژن خاک و تشکیل سله شود که نتیجه آن کاهش درصد سبزشدن و غیریکنواختی استقرار بوته‌هاست در این موارد، توصیه اکید می‌شود عملیات کاشت تا عبور سامانه بارشی و رسیدن خاک به وضعیت مناسب کار برای چند روز به تعویق افتد.

کاظمی در عین حال نسبت به افراط در تاخیر کاشت هشدار داد و گفت: مدیریت پدیده ال‌نینو نباید به قیمت خروج از محدوده زمانی بهینه تمام شود زیرا تاخیر بیش از حد در کاشت کلزا علاوه بر کاهش عملکرد دانه و درصد روغن، گیاه را در مراحل حساس گلدهی و تشکیل خورجین با تنش گرمای انتهای فصل مواجه می‌کند.

وی توضیح داد: در گندم نیز کشت دیرهنگام باعث کاهش فرصت پنجه‌زنی و برخورد مراحل حساس رشد با گرمای پایانی فصل شده که مستقیما وزن هزار دانه و عملکرد نهایی را کاهش می‌دهد.

وی خاطرنشان کرد: بهترین راهبرد، «کاشتِ فرصت‌محور» است به این معنا که پس از عبور سامانه‌های بارشی و تخلیه آب اضافی، عملیات کاشت باید در اولین فرصت ممکن انجام شود تا ضمن حفظ سلامت گیاهچه در مراحل اولیه، از برخورد مراحل حساس رشد محصول با تنش‌های حرارتی انتهای فصل جلوگیری شود.

بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی خوزستان از اواخر مهرماه امسال با فعالیت پدیده ال نینو در استان فعال خواهد شد که هشدارهای لازم به دستگاه های مختلف برای انجام‌اقدامات لازم به منظور مهار سیلاب های احتمالی ابلاغ شده است.